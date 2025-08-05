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Перше засідання ради директорів спільного інвестфонду з США відбудеться у вересні – Юлія Свириденко

20:30, 5 серпня 2025
Наразі йде робота над розширенням можливостей фонду з США стосовно копалин, щоб американці могли інвестувати в оборонну сферу.
Перше засідання ради директорів спільного інвестфонду з США відбудеться у вересні – Юлія Свириденко
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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про свою першу офіційну розмову в новій посаді з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За її словами, команда вже давно співпрацює з американською стороною, але нинішня бесіда охопила ширший спектр питань.

Оборонна та інвестиційна співпраця

Сторони приділили значну увагу перспективам оборонної угоди, анонсованої Президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, йшлося про виробництво та експорт українських дронів, а також потенційні закупівлі американської зброї.

Запуск Американсько-українського інвестфонду

Свириденко зазначила, що вже ведеться робота над запуском Американсько-українського інвестиційного фонду. Очікується, що перше засідання ради директорів відбудеться у вересні. Перші три проєкти планують запустити протягом 18 місяців. Також розглядається розширення мандату фонду на можливість інвестицій у сферу оборони.

Санкції та фінансова співпраця

Сторони обговорили питання посилення санкцій проти Росії та взаємодію з міжнародними фінансовими інституціями.

«Домовилися продовжити діалог на робочому рівні», — підсумувала Свириденко.

Зауважиом, що також Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом припинення війни та кроки задля справедливого й тривалого миру. Нову розмову глави держав провели 5 серпня.

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США Україна Мінфін Юлія Свириденко

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