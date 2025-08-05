Зеленський підписав закон про цифрову інфраструктуру: громади отримали додатковий час

Президент підписав закон про розвиток цифрової інфраструктури з важливою правкою — термін підготовки Планів просторового розвитку громад офіційно подовжено до 1 січня 2028 року.

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Президент України підписав законопроєкт 9549 щодо використання земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Водночас до нього внесено правку, яка переносить обов’язкову вимогу щодо впровадження Планів просторового розвитку громадами до 1 січня 2028 року. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк.

«Простими словами: дедлайн по підготовці громадами Планів просторового розвитку на офіційному рівні — 1.01.2028», — наголосила Шуляк.

Прифронтові громади — окремий підхід

У Верховній Раді продовжують роботу над законопроєктом 13437, який передбачає відтермінування для прифронтових територіальних громад. Для них строк розробки ППР пропонується рахувати не з дати підписання закону, а від завершення воєнного стану плюс три роки.

Таке рішення було підтримане під час Конгресових слухань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. У заході взяли участь понад 1700 представників органів влади, депутатів, міністерств та експертів.

Час для якісної підготовки

Відтермінування дозволить без поспіху опрацювати тисячі правок до законопроєкту 13437.

«Спроможність громади, перш за все, розпочинається з якісного планування. Повноцінно жити, відновлюватися з містобудівною документацією, яка розроблялася ще в 1968 чи в 1976 році, неможливо. Як і неможливо жити без якісної стратегії, адже це реальна перешкода для можливостей, які б могли використовувати як місцеві мешканці, так і бізнес», — зазначила голова комітету.

Комітет готовий допомагати громадам

Олена Шуляк запевнила, що профільний комітет Верховної Ради готовий підтримувати громади у підготовці просторових планів і формуванні стратегії розвитку.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 25 березня прийняла доопрацьований після вето Президента закон 9549 про особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури.

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