Стармер і Макрон домовилися співпрацювати з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Британії.

Лідери Великої Британії та Франції домовилися, що співпрацюватимуть з президентом США Дональдом Трампом під час його підготовки до зустрічі з Путіним.

Вони обговорили останні події в Україні та підтвердили свою непохитну підтримку Президента Володимира Зеленського і зусилля з досягнення справедливого й тривалого миру для українського народу.

Стармер і Макрон «привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії».

«Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті», - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

