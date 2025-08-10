Практика судов
Стармер и Макрон договорились сотрудничать с Трампом перед его встречей с Путиным

08:57, 10 августа 2025
Стармер и Макрон обсудили последние события в Украине, поддержали усилия Трампа по прекращению войны и договорились о тесном сотрудничестве перед его встречей с Путиным.
Фото: Getty Images/Benjamin Girette
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании.

Лидеры Великобритании и Франции договорились, что будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в ходе его подготовки к встрече с Путиным.

Они обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку Президента Владимира Зеленского и усилий по достижению справедливого и продолжительного мира для украинского народа.

Стармер и Макрон «приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России».

«Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Виткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

