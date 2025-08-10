OpenAI переміг Grok Ілона Маска у фіналі турніру з шахів для штучного інтелекту

Модель штучного інтелекту o3 від OpenAI без поразок виграла турнір з шахів серед ШІ, у фіналі розгромивши Grok 4 від xAI Ілона Маска.

Модель штучного інтелекту o3 від компанії OpenAI, розробника ChatGPT, без жодної поразки здобула перемогу у фіналі турніру з шахів для систем ШІ, обігравши Grok 4 від компанії xAI, заснованої Ілоном Маском. Про це повідомляє ВВС.

Третє місце посіла модель Gemini від Google, яка у «бронзовому» матчі перемогла іншу модель OpenAI.

Турнір без «класичних» шахових комп’ютерів

Змагання відбулося на платформі Kaggle, що належить Google і використовується фахівцями з обробки даних для тестування своїх алгоритмів. Упродовж трьох днів вісім великих мовних моделей від Anthropic, Google, OpenAI, xAI, а також китайських DeepSeek та Moonshot AI змагалися між собою у партіях з шахів.

На відміну від спеціалізованих шахових машин, ці програми ШІ створені для повсякденних завдань. Хоча вони демонструють високі результати у багатьох сферах, у шахах їм ще є куди розвиватися. Наприклад, Grok у фінальних партіях неодноразово втрачав ферзя та допускав інші помилки.

«Ілюзія сили» Grok розсипалася у фіналі

«До півфіналів здавалося, що Grok 4 ніхто не зможе зупинити на шляху до перемоги», — зазначив оглядач Педро Піньята. Однак у вирішальний день турніру гра Grok стала «невпізнаваною», і o3 здобула низку впевнених перемог.

Гросмейстер Хікару Накамура під час трансляції фіналу додав: «Grok зробив стільки помилок у цих партіях, але OpenAI — жодної».

Сам Ілон Маск напередодні фіналу заявив, що успіх Grok у попередніх раундах був «побічним ефектом» і що компанія «майже не витрачала зусиль на шахи».

