OpenAI победила Grok Илона Маска в финале турнира по шахматам для искусственного интеллекта

Модель искусственного интеллекта o3 от OpenAI без поражений выиграла турнир по шахматам среди ИИ, в финале разгромив Grok 4 от xAI Илона Маска.

Модель искусственного интеллекта o3 от компании OpenAI, разработчика ChatGPT, без единого поражения одержала победу в финале шахматного турнира среди систем ИИ, обыграв Grok 4 от компании xAI, основанной Илоном Маском. Об этом сообщает BBC.

Третье место заняла модель Gemini от Google, которая в «бронзовом» матче победила другую модель OpenAI.

Турнир без «классических» шахматных компьютеров

Соревнование прошло на платформе Kaggle, принадлежащей Google и используемой специалистами по обработке данных для тестирования своих алгоритмов. В течение трёх дней восемь крупных языковых моделей от Anthropic, Google, OpenAI, xAI, а также китайских DeepSeek и Moonshot AI соревновались друг с другом в шахматных партиях.

В отличие от специализированных шахматных машин, эти ИИ-программы созданы для повседневных задач. Хотя они показывают высокие результаты во многих сферах, в шахматах им ещё есть куда развиваться. Например, Grok в финальных партиях неоднократно терял ферзя и допускал другие ошибки.

«Иллюзия силы» Grok рассыпалась в финале

«До полуфиналов казалось, что Grok 4 никто не сможет остановить на пути к победе», — отметил обозреватель Педро Пиньята. Однако в решающий день турнира игра Grok стала «неузнаваемой», и o3 одержала серию уверенных побед.

Гроссмейстер Хикару Накамура во время трансляции финала добавил: «Grok допустил столько ошибок в этих партиях, но OpenAI — ни одной».

Сам Илон Маск накануне финала заявил, что успех Grok в предыдущих раундах был «побочным эффектом» и что компания «почти не тратила усилий на шахматы».

