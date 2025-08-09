Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроект 13600, яким пропонується ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за безконтрольне використання безпілотних апаратів. Серед ініціаторів законопроекту – Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші.

Пропонується, аби закон набув сили вже після завершення воєнного стану.

Як зазначають депутати, використання безпілотних апаратів стає всесвітнім явищем. Окремі напрямки розвиваються настільки швидко, що законодавство країн не встигає врегульовувати цю сферу. Особливо це стосується впровадження використання штучного інтелекту як засобу автономного керування транспортом, у тому числі повітряним.

«Так, після завершення воєнного стану в Україні така сфера стрімко розвиватиметься, тому необхідно внести зміни до законодавства з метою забезпечення безпеки використання повітряного транспорту та цивільної авіації», вказують автори.

Передбачається внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу і встановити відповідальність:

за експлуатацію безпілотного повітряного судна без реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден або без проведення державного обліку в органах Національної поліції, або без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених ними вимог.

за керування безпілотними повітряними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування безпілотним повітряним судном особі, яка перебуває в стані сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів.

Якщо така діяльність спричинила потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, особа буде нести кримінальну відповідальність.

Крім того, передбачається внесення змін до Повітряного кодексу щодо необхідності здійснення обліку безпілотних повітряних суден, максимальна злітна вага яких становить від 0,25 до 20 кілограмів і які використовуються для розваг, в освітньому процесі для здобуття позашкільної освіти, у науковій та спортивній діяльності. Такі повітряні судна підлягають державному обліку в органах Національної поліції.

Автор: Наталя Мамченко

