Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировала законопроект 13600, которым предлагается ввести административную и уголовную ответственность за бесконтрольное использование беспилотных аппаратов. Среди инициаторов законопроекта — Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие.

Предполагается, что закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Как отмечают депутаты, использование беспилотных аппаратов становится мировым явлением. Отдельные направления развиваются настолько быстро, что законодательство стран не успевает регулировать эту сферу. Особенно это касается внедрения искусственного интеллекта как средства автономного управления транспортом, в том числе воздушным.

«Так, после завершения военного положения в Украине такая сфера будет стремительно развиваться, поэтому необходимо внести изменения в законодательство с целью обеспечения безопасности использования воздушного транспорта и гражданской авиации», — указывают авторы.

Предполагается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс и установить ответственность за:

эксплуатацию беспилотного воздушного судна без регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов или без государственного учета в органах Национальной полиции, либо без документов, дающих право выполнять полеты, либо с нарушением срока действия таких документов или установленных ими требований;

управление беспилотными воздушными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передачу управления беспилотным воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов.

Если такая деятельность причинила потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или нанесла материальный ущерб в крупном размере, лицо будет нести уголовную ответственность.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в Воздушный кодекс относительно необходимости осуществления учета беспилотных воздушных судов, максимальная взлетная масса которых составляет от 0,25 до 20 килограммов и которые используются для развлечений, в образовательном процессе для получения внешкольного образования, в научной и спортивной деятельности. Такие воздушные суда подлежат государственному учету в органах Национальной полиции.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.