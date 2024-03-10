Оскар 2024: де та коли дивитись вручення кінопремії

96-та церемонія вручення кінопремії Оскар-2024 відбудеться у ніч з 10 на 11 березня.

У неділю, в ніч з 10 на 11 березня відбудеться 96-та церемонія премії Оскар. В одній з номінацій за перемогу цього разу боротиметься український фільм «20 днів у Маріуполі».

Традиційно вручення відбуватиметься в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. За місцевим часом подія розпочнеться о 16:00, в Україні – о 01:00.

Ведучим буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, а переможців оголошуватимуть зіркові актори та дієвці кіно, зокрема: Зендая, Стівен Спілберг, Ніколас Кейдж, Раян Гослінг, Аль Пачіно та інші.

Вручення Оскару можна буде переглянути на Суспільне Культура. Також церемонію транслюватиме американський телеканал ABC.

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