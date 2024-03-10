Оскар 2024: где и когда смотреть вручение кинопремии

96-я церемония вручения кинопремии Оскар-2024 состоится в ночь с 10 на 11 марта.

В воскресенье, в ночь с 10 на 11 марта состоится 96-я церемония премии Оскар. В одной из номинаций за победу будет бороться украинский фильм «20 дней в Мариуполе».

Традиционно вручение будет проходить в театре Долби в Лос-Анджелесе. По местному времени событие начнется в 16.00, в Украине – в 01.00.

Ведущим будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а победителей будут объявлять звездные актеры и деятели кино, в частности Зендая, Стивен Спилберг, Николас Кейдж, Райан Гослинг, Аль Пачино и другие.

Вручение Оскара можно будет посмотреть на Общественное Культура. Также церемонию будет транслировать американский телеканал ABC.

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