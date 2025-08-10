Мексика вимагає від Adidas компенсації за взуття з мотивами корінних народів

Мексика звинуватила Adidas у використанні дизайну традиційних сандалів гуараче без згоди та оплати місцевим майстрам.

Влада Мексики звинуватила німецький бренд Adidas у використанні елементів традиційного взуття без належного визнання та компенсації корінним громадам. Приводом став випуск моделі Oaxaca Slip On, створеної у співпраці з мексикансько-американським дизайнером Віллі Чаваррією. Про це повідомляє Reuters.

Кросівки мають підошву від спортивного взуття та верх, сплетений у стилі сандалів гуараче — традиційного виробу з південного штату Оахака, відомого майстрами зі шкіри. Виробництво моделі відбувається в Китаї, а місцеві ремісники не отримали ні винагороди, ні згадки про свою працю.

«Великі компанії часто беруть продукти, ідеї та дизайни у корінних громад», — заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Вона наголосила, що уряд вивчає юридичні механізми для захисту майстрів.

Заступниця міністра культури Марина Нуньєс повідомила, що Adidas уже звернулася до влади Оахаки для обговорення «відшкодування людям, у яких запозичили дизайн».

Цей випадок — не перший конфлікт Мексики з міжнародними модними брендами. Раніше країна висувала претензії до Zara (Inditex) та Louis Vuitton за використання традиційних орнаментів.

Сам Чаваррія у своїй заяві визнав помилку, зазначивши, що йому «щиро шкода», що взуття було створене без «прямої та змістовної співпраці з громадою Оахаки». Він наголосив, що його метою було «вшанування культурного та мистецького духу Оахаки та її творчих спільнот».

Adidas офіційно ситуацію не прокоментувала.

