Мексика вимагає від Adidas компенсації за взуття з мотивами корінних народів

11:02, 10 серпня 2025
Мексика звинуватила Adidas у використанні дизайну традиційних сандалів гуараче без згоди та оплати місцевим майстрам.
Влада Мексики звинуватила німецький бренд Adidas у використанні елементів традиційного взуття без належного визнання та компенсації корінним громадам. Приводом став випуск моделі Oaxaca Slip On, створеної у співпраці з мексикансько-американським дизайнером Віллі Чаваррією. Про це повідомляє Reuters.

Кросівки мають підошву від спортивного взуття та верх, сплетений у стилі сандалів гуараче — традиційного виробу з південного штату Оахака, відомого майстрами зі шкіри. Виробництво моделі відбувається в Китаї, а місцеві ремісники не отримали ні винагороди, ні згадки про свою працю.

«Великі компанії часто беруть продукти, ідеї та дизайни у корінних громад», — заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Вона наголосила, що уряд вивчає юридичні механізми для захисту майстрів.

Заступниця міністра культури Марина Нуньєс повідомила, що Adidas уже звернулася до влади Оахаки для обговорення «відшкодування людям, у яких запозичили дизайн».

Цей випадок — не перший конфлікт Мексики з міжнародними модними брендами. Раніше країна висувала претензії до Zara (Inditex) та Louis Vuitton за використання традиційних орнаментів.

Сам Чаваррія у своїй заяві визнав помилку, зазначивши, що йому «щиро шкода», що взуття було створене без «прямої та змістовної співпраці з громадою Оахаки». Він наголосив, що його метою було «вшанування культурного та мистецького духу Оахаки та її творчих спільнот».

Adidas офіційно ситуацію не прокоментувала.

Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

