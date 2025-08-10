Мексика требует от Adidas компенсации за обувь с мотивами коренных народов

Мексика обвинила Adidas в использовании дизайна традиционных сандалий гуараче без согласия и оплаты местным мастерам.

Власти Мексики обвинили немецкий бренд Adidas в использовании элементов традиционной обуви без должного признания и компенсации коренным общинам. Поводом стал выпуск модели Oaxaca Slip On, созданной в сотрудничестве с мексикано-американским дизайнером Вилли Чаваррией, сообщает Reuters.

Кроссовки имеют подошву от спортивной обуви и верх, сплетенный в стиле сандалий гуараче — традиционного изделия из южного штата Оахака, известного своими мастерами по коже. Производство модели осуществляется в Китае, а местные ремесленники не получили ни вознаграждения, ни упоминания о своей работе.

«Крупные компании часто берут продукты, идеи и дизайны у коренных общин», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она подчеркнула, что правительство изучает юридические механизмы для защиты мастеров.

Заместитель министра культуры Марина Нуньес сообщила, что Adidas уже обратилась к властям Оахаки для обсуждения «компенсации людям, у которых заимствовали дизайн».

Этот случай — не первый конфликт Мексики с международными модными брендами. Ранее страна выдвигала претензии к Zara (Inditex) и Louis Vuitton за использование традиционных орнаментов.

Сам Чаваррия в своем заявлении признал ошибку, отметив, что ему «искренне жаль», что обувь была создана без «прямого и содержательного сотрудничества с общиной Оахаки». Он подчеркнул, что его целью было «почтить культурный и художественный дух Оахаки и ее творческих сообществ».

Adidas официально ситуацию не прокомментировала.

