Практика судов
  1. В мире

Мексика требует от Adidas компенсации за обувь с мотивами коренных народов

11:02, 10 августа 2025
Мексика обвинила Adidas в использовании дизайна традиционных сандалий гуараче без согласия и оплаты местным мастерам.
Мексика требует от Adidas компенсации за обувь с мотивами коренных народов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Власти Мексики обвинили немецкий бренд Adidas в использовании элементов традиционной обуви без должного признания и компенсации коренным общинам. Поводом стал выпуск модели Oaxaca Slip On, созданной в сотрудничестве с мексикано-американским дизайнером Вилли Чаваррией, сообщает Reuters.

Кроссовки имеют подошву от спортивной обуви и верх, сплетенный в стиле сандалий гуараче — традиционного изделия из южного штата Оахака, известного своими мастерами по коже. Производство модели осуществляется в Китае, а местные ремесленники не получили ни вознаграждения, ни упоминания о своей работе.

«Крупные компании часто берут продукты, идеи и дизайны у коренных общин», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она подчеркнула, что правительство изучает юридические механизмы для защиты мастеров.

Заместитель министра культуры Марина Нуньес сообщила, что Adidas уже обратилась к властям Оахаки для обсуждения «компенсации людям, у которых заимствовали дизайн».

Этот случай — не первый конфликт Мексики с международными модными брендами. Ранее страна выдвигала претензии к Zara (Inditex) и Louis Vuitton за использование традиционных орнаментов.

Сам Чаваррия в своем заявлении признал ошибку, отметив, что ему «искренне жаль», что обувь была создана без «прямого и содержательного сотрудничества с общиной Оахаки». Он подчеркнул, что его целью было «почтить культурный и художественный дух Оахаки и ее творческих сообществ».

Adidas официально ситуацию не прокомментировала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Мексика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.

Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не означает, что ее нужно применять во всех делах – суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава

Апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду