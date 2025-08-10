Практика судів
Як розрахувати податкову знижку за переобладнання автомобіля — роз’яснення ДПС

10:08, 10 серпня 2025
Українці, які переобладнали авто для використання альтернативного палива, можуть отримати податкову знижку та повернути частину сплаченого ПДФО.
Українці, які переобладнали свій транспортний засіб для використання альтернативних видів палива, можуть отримати податкову знижку. Це дозволяє зменшити оподатковуваний дохід і повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це нагадує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Що таке податкова знижка

Податкова знижка — це документально підтверджені витрати, які дозволяють зменшити річний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді зарплати або дивідендів. У випадку переобладнання авто мова йде про витрати на встановлення обладнання для роботи на газі, біоетанолі, біодизелі, сумішевому моторному паливі чи інших видах біопалива.

Важливі умови

Повернути можна лише суму ПДФО, сплаченого із заробітної плати (з урахуванням податкової соціальної пільги, якщо вона є).

Загальна сума знижки не може перевищувати річний дохід, зменшений на обов’язкові відрахування.

Потрібні підтверджувальні документи — чеки, квитанції, акти виконаних робіт.

Алгоритм розрахунку податкової знижки

Визначте базу оподаткування — від річної зарплати відніміть страхові внески та суму податкової соціальної пільги (за наявності).

Визначте витрати на переобладнання — за документами підтвердьте вартість робіт та обладнання.

Розрахуйте ПДФО після знижки — від бази оподаткування відніміть суму витрат і помножте на ставку податку.

Обчисліть суму повернення — від ПДФО, сплаченого за рік, відніміть ПДФО після знижки.

Якщо зарплата оподатковувалась за різними ставками, розрахунок проводиться окремо для кожної з них, пропорційно частці доходу.

Як отримати кошти

Відповідно до ПКУ, податкова служба має перерахувати суму знижки на банківський рахунок або рахунок у небанківського надавача платіжних послуг протягом 60 днів після подання декларації про майновий стан і доходи.

Дедлайн подання документів

Подати документи для отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна до 31 грудня 2025 року.

