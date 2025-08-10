Практика судов
  1. В Украине

Как рассчитать налоговую скидку за переоборудование автомобиля — разъяснение ГНС

10:08, 10 августа 2025
Украинцы, переоборудовавшие авто для использования альтернативного топлива, могут получить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Как рассчитать налоговую скидку за переоборудование автомобиля — разъяснение ГНС
Украинцы, которые переоборудовали свой транспорт для использования альтернативных видов топлива, могут получить налоговую скидку. Это позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка — это документально подтвержденные расходы, которые позволяют уменьшить годовой налогооблагаемый доход, полученный в виде зарплаты или дивидендов. В случае переоборудования авто речь идет о расходах на установку оборудования для работы на газе, биоэтаноле, биодизеле, смешанном моторном топливе или других видах биотоплива.

Важные условия

Вернуть можно только сумму НДФЛ, уплаченную с заработной платы (с учетом налоговой социальной льготы, если она есть).

Общая сумма скидки не может превышать годовой доход, уменьшенный на обязательные отчисления.

Необходимы подтверждающие документы — чеки, квитанции, акты выполненных работ.

Алгоритм расчета налоговой скидки

Определите базу налогообложения — от годовой зарплаты вычтите страховые взносы и сумму налоговой социальной льготы (при наличии).

Определите расходы на переоборудование — по документам подтвердите стоимость работ и оборудования.

Рассчитайте НДФЛ после скидки — от базы налогообложения вычтите сумму расходов и умножьте на ставку налога.

Вычислите сумму возврата — от НДФЛ, уплаченного за год, вычтите НДФЛ после скидки.

Если зарплата облагалась по разным ставкам, расчет проводится отдельно для каждой из них, пропорционально доле дохода.

Как получить средства

Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговая служба должна перечислить сумму скидки на банковский счет или счет в небанковском поставщике платежных услуг в течение 60 дней после подачи декларации о имущественном состоянии и доходах.

Дедлайн подачи документов

Подать документы для получения налоговой скидки за расходы 2024 года можно до 31 декабря 2025 года.

