Як відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення: роз’яснення юристів

Фахівці пояснили, як відновити втрачене або пошкоджене пенсійне посвідчення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги пояснили, як діяти у випадку втрати або пошкодження пенсійного посвідчення.

Пенсійне посвідчення підтверджує призначення пенсії. Воно може бути двох типів — паперове або у вигляді платіжної картки.

Подати заяву на виготовлення нового посвідчення можна як онлайн, так і офлайн.

Онлайн: через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Потрібно завантажити скановані копії паспорта, ідентифікаційного коду, зразка підпису (чорним чорнилом) та фото на документи. Файли мають бути чіткими, кольоровими, до 1 МБ кожен.

Офлайн: особисто звернутися до сервісного центру ПФУ за місцем обліку як пенсіонера з паспортом, ідентифікаційним кодом та кольоровим фото 3×2,5 см.

Через вебпортал необхідно увійти до особистого кабінету, обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та подати заяву.

У мобільному застосунку — відкрити вкладку «До ПФУ», перейти у розділ «Комунікації до ПФУ» та обрати відповідну заяву.

Готове посвідчення можна забрати у сервісному центрі ПФУ, вказаному у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.