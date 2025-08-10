Практика судов
Как восстановить утерянное или поврежденное пенсионное удостоверение: разъяснение юристов

09:14, 10 августа 2025
Специалисты объяснили, как восстановить утраченное или поврежденное пенсионное удостоверение.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, как действовать в случае утраты или повреждения пенсионного удостоверения.

Пенсионное удостоверение подтверждает назначение пенсии. Оно может быть двух типов — бумажное или в виде платежной карты.

Подать заявление на изготовление нового удостоверения можно как онлайн, так и офлайн.

Онлайн: через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Необходимо загрузить сканированные копии паспорта, идентификационного кода, образца подписи (черными чернилами) и фото на документы. Файлы должны быть четкими, цветными, до 1 МБ каждый.

Офлайн: лично обратиться в сервисный центр ПФУ по месту учета как пенсионера с паспортом, идентификационным кодом и цветным фото 3×2,5 см.

Через веб-портал необходимо войти в личный кабинет, выбрать раздел «Относительно пенсионного обеспечения» и подать заявление.

В мобильном приложении — открыть вкладку «К ПФУ», перейти в раздел «Коммуникации к ПФУ» и выбрать соответствующее заявление.

Готовое удостоверение можно забрать в сервисном центре ПФУ, указанном в заявлении.

