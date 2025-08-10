Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори Трампа і Путіна на Алясці — NBC News

США можуть запросити Володимира Зеленського на потенційний тристоронній саміт на Алясці.

Президент США Дональд Трамп планує 15 серпня зустрітися на Алясці з Путіним для обговорення можливого припинення вогню в Україні.

Як повідомив високопосадовець США та ще троє обізнаних із внутрішніми дискусіями осіб, Білий дім також розглядає варіант запросити туди Президента України Володимира Зеленського, передає NBC News.

За словами джерел, остаточного рішення ще не ухвалено, і поки що невідомо, чи приїде Зеленський до Аляски.

Представник адміністрації зазначив, що такий сценарій «абсолютно можливий» і що «всі дуже сподіваються, що це станеться».

На запитання, чи надсилали Володимиру Зеленському офіційне запрошення, високопосадовець Білого дому відповів: «Президент залишається відкритим до проведення тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на підготовці двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін».

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

