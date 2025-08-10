Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на переговоры Трампа и Путина на Аляске — NBC News

США могут пригласить Владимира Зеленского на потенциальный трехсторонний саммит на Аляске.

Президент США Дональд Трамп планирует 15 августа встретиться на Аляске с Путиным для обсуждения возможного прекращения огня в Украине.

Как сообщил высокопоставленный чиновник США и еще трое осведомленных о внутренних дискуссиях лиц, Белый дом также рассматривает вариант пригласить туда президента Украины Владимира Зеленского, передает NBC News.

По словам источников, окончательное решение еще не принято, и пока неизвестно, приедет ли Зеленский на Аляску.

Представитель администрации отметил, что такой сценарий «абсолютно возможен» и что «все очень надеются, что это произойдет».

На вопрос, направляли ли Владимиру Зеленскому официальное приглашение, высокопоставленный представитель Белого дома ответил: «Президент остается открытым к проведению трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на подготовке двусторонней встречи, о которой просил Путин».

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Виткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

