Хто має право на 17 днів додаткової відпустки на дітей — роз’яснення Держпраці

Роз’яснення стосується випадків, коли працівниця одночасно є матір’ю двох дітей і опікуном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінка, яка виховує двох власних дітей віком 12 і 15 років (старшій дитині виповнилося 15 років у лютому 2025 року) та у 2025 році взяла дитину під опіку, має право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 17 календарних днів.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Держпраці з посиланням на статтю 19 Закону «Про відпустки» №504/96-ВР.

На яких підставах надається відпустка

Працівниця має право на додаткову відпустку на дітей за двома окремими підставами:

1. Наявність двох або більше дітей віком до 15 років.

Оскільки старшій дитині виповнилося 15 років саме у 2025 році, право на цю відпустку зберігається протягом усього календарного року, за умови що батько дітей не скористався цією відпусткою та не отримав за неї компенсацію.

2. Взяття дитини під опіку.

Особа, яка взяла дитину під опіку, має самостійне право на додаткову соціальну відпустку.

Чому саме 17 днів

За наявності кількох підстав додаткова соціальна відпустка не додається арифметично (10 + 10), а її загальна тривалість обмежується 17 календарними днями, відповідно до частини другої статті 19 Закону №504/96-ВР.

Висновок

У 2025 році жінка має законне право на 17 календарних днів додаткової соціальної відпустки на дітей за двома підставами одночасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.