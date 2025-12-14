  1. Суспільство
  2. / В Україні

Хто має право на 17 днів додаткової відпустки на дітей — роз’яснення Держпраці

08:30, 14 грудня 2025
Роз’яснення стосується випадків, коли працівниця одночасно є матір’ю двох дітей і опікуном.
Жінка, яка виховує двох власних дітей віком 12 і 15 років (старшій дитині виповнилося 15 років у лютому 2025 року) та у 2025 році взяла дитину під опіку, має право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 17 календарних днів.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Держпраці з посиланням на статтю 19 Закону «Про відпустки» №504/96-ВР.

На яких підставах надається відпустка

Працівниця має право на додаткову відпустку на дітей за двома окремими підставами:

1. Наявність двох або більше дітей віком до 15 років.

Оскільки старшій дитині виповнилося 15 років саме у 2025 році, право на цю відпустку зберігається протягом усього календарного року, за умови що батько дітей не скористався цією відпусткою та не отримав за неї компенсацію.

2. Взяття дитини під опіку.

Особа, яка взяла дитину під опіку, має самостійне право на додаткову соціальну відпустку.

Чому саме 17 днів

За наявності кількох підстав додаткова соціальна відпустка не додається арифметично (10 + 10), а її загальна тривалість обмежується 17 календарними днями, відповідно до частини другої статті 19 Закону №504/96-ВР.

Висновок

У 2025 році жінка має законне право на 17 календарних днів додаткової соціальної відпустки на дітей за двома підставами одночасно.

діти Держпраці відпустка трудові відносини

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

