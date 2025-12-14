  1. Общество
  2. / В Украине

Кто имеет право на 17 дней дополнительного отпуска на детей — разъяснение Гоструда

08:30, 14 декабря 2025
Разъяснение касается случаев, когда работница одновременно является матерью двух детей и опекуном.
Женщина, которая воспитывает двух собственных детей в возрасте 12 и 15 лет (старшему ребенку исполнилось 15 лет в феврале 2025 года) и в 2025 году взяла ребенка под опеку, имеет право на дополнительный социальный отпуск продолжительностью 17 календарных дней.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда со ссылкой на статью 19 Закона «Об отпусках» №504/96-ВР.

На каких основаниях предоставляется отпуск

Работница имеет право на дополнительный отпуск на детей по двум отдельным основаниям:

1. Наличие двух или более детей в возрасте до 15 лет.

Поскольку старшему ребенку исполнилось 15 лет именно в 2025 году, право на этот отпуск сохраняется в течение всего календарного года при условии, что отец детей не воспользовался этим отпуском и не получил за него компенсацию.

2. Взятие ребенка под опеку.

Лицо, которое взяло ребенка под опеку, имеет самостоятельное право на дополнительный социальный отпуск.

Почему именно 17 дней

При наличии нескольких оснований дополнительный социальный отпуск не суммируется арифметически (10 + 10), а его общая продолжительность ограничивается 17 календарными днями, в соответствии с частью второй статьи 19 Закона №504/96-ВР.

Вывод

В 2025 году женщина имеет законное право на 17 календарных дней дополнительного социального отпуска на детей по двум основаниям одновременно.

дети Гоструда отпуск трудовые отношения

