Безмитному шопінгу — кінець: ЄС закриває лазівку для Shein, Temu та AliExpress

З липня європейці платитимуть нові мита за покупки на китайських онлайн-платформах.

Європейський Союз офіційно припиняє дію митного звільнення для товарів вартістю до 150 євро, яке роками використовували китайські e-commerce-платформи. Відповідне рішення ухвалили міністри фінансів країн ЄС, передає Courthouse News.

Починаючи з липня 2026 року, за кожне замовлення з таких платформ, як Shein, Temu та AliExpress, споживачі платитимуть фіксований митний збір у 3 євро за кожен тип товару. Наприклад, посилка лише з одягом — плюс 3 євро, а якщо додати косметику — ще 3 євро зверху.

Чому ЄС пішов на цей крок

Причиною стали масштаби проблеми. За даними Єврокомісії, у 2024 році до ЄС надійшло близько 4,6 млрд дрібних посилок, тобто понад 12 млн щодня — удвічі більше, ніж роком раніше.

При цьому 91% усіх e-commerce-відправлень дешевших за 150 євро походили з Китаю, а митні органи фізично перевіряли лише 0,0082% товарів — приблизно 82 одиниці на мільйон.

Європейські чиновники зазначають: така система призвела до закриття місцевих магазинів, недобросовісної конкуренції та масового потрапляння на ринок небезпечної продукції.

«Це було швидке, але необхідне рішення. Багато країн бачать, як місцеві магазини закриваються через потік дешевих імпортних товарів без мит, особливо з Китаю», — заявила міністерка економіки Данії Стефані Льозе.

Тимчасове рішення перед великою реформою

Фіксований збір у 3 євро є тимчасовим заходом. Уже з 2028 року ЄС планує перейти на повноцінну систему, за якої товари обкладатимуться реальними митними ставками залежно від категорії:

майже нуль — для окремої електроніки;

12% і більше — для текстилю та одягу.

Окремо обговорюється додатковий сервісний збір, який має компенсувати витрати митних органів на обробку мільйонів посилок. За попереднім планом, він може запрацювати з листопада 2026 року, але остаточні параметри ще узгоджуються.

Безпека споживачів — ще одна причина

Європейські споживчі організації неодноразово фіксували порушення стандартів безпеки у товарах з китайських платформ:

іграшки, що можуть травмувати дітей;

зарядні пристрої, які займаються;

косметику із забороненими хімічними речовинами.

«Через цю пільгу багато нелегальних дешевих товарів просто прослизали повз митний контроль, створюючи ризики для споживачів», — наголосила представниця Європейської організації споживачів BEUC Леа Офре.

Що це означає для платформ і покупців

Експерти прогнозують, що платформи або підвищать ціни, або зменшать власні прибутки, щоб компенсувати нові витрати. Водночас повної автоматичної надбавки у 3 євро до кожного товару не буде — усе залежатиме від структури замовлення.

За словами дослідниці Інституту Меркатора з вивчення Китаю Естер Горейхі, нові правила не вирішать усіх проблем: «Це не панацея для питань стандартів, прозорості чи сталості. Але це важливий перший крок».

