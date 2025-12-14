Беспошлинному шопингу — конец: ЕС закрывает лазейку для Shein, Temu и AliExpress

С июля европейцы будут платить новые пошлины за покупки на китайских онлайн-платформах.

Европейский Союз официально прекращает действие таможенного освобождения для товаров стоимостью до 150 евро, которым годами пользовались китайские e-commerce-платформы. Соответствующее решение приняли министры финансов стран ЕС, сообщает Courthouse News.

Начиная с июля 2026 года, за каждый заказ с таких платформ, как Shein, Temu и AliExpress, потребители будут платить фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро за каждый тип товара. Например, посылка только с одеждой — плюс 3 евро, а при добавлении косметики — еще 3 евро сверху.

Почему ЕС пошел на этот шаг

Причиной стали масштабы проблемы. По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд мелких посылок, то есть более 12 млн ежедневно — вдвое больше, чем годом ранее.

При этом 91% всех e-commerce-отправлений дешевле 150 евро поступали из Китая, а таможенные органы физически проверяли лишь 0,0082% товаров — примерно 82 единицы на миллион.

Европейские чиновники отмечают: такая система привела к закрытию местных магазинов, недобросовестной конкуренции и массовому попаданию на рынок опасной продукции.

«Это было быстрое, но необходимое решение. Многие страны видят, как местные магазины закрываются из-за потока дешевых импортных товаров без пошлин, особенно из Китая», — заявила министр экономики Дании Стефани Лезе.

Временное решение перед масштабной реформой

Фиксированный сбор в 3 евро является временной мерой. Уже с 2028 года ЕС планирует перейти на полноценную систему, при которой товары будут облагаться реальными таможенными ставками в зависимости от категории:

почти ноль — для отдельной электроники;

12% и более — для текстиля и одежды.

Отдельно обсуждается дополнительный сервисный сбор, который должен компенсировать расходы таможенных органов на обработку миллионов посылок. По предварительному плану, он может заработать с ноября 2026 года, однако окончательные параметры еще согласовываются.

Безопасность потребителей — еще одна причина

Европейские потребительские организации неоднократно фиксировали нарушения стандартов безопасности в товарах с китайских платформ:

игрушки, которые могут травмировать детей;

зарядные устройства, которые загораются;

косметику с запрещенными химическими веществами.

«Из-за этой льготы многие нелегальные дешевые товары просто проскальзывали мимо таможенного контроля, создавая риски для потребителей», — подчеркнула представитель Европейской организации потребителей BEUC Леа Офре.

Что это означает для платформ и покупателей

Эксперты прогнозируют, что платформы либо повысят цены, либо сократят собственную прибыль, чтобы компенсировать новые расходы. При этом полной автоматической надбавки в 3 евро к каждому товару не будет — все будет зависеть от структуры заказа.

По словам исследовательницы Института Меркатора по изучению Китая Эстер Горейхи, новые правила не решат всех проблем: «Это не панацея для вопросов стандартов, прозрачности или устойчивости. Но это важный первый шаг».

