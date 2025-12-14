  1. В мире

Беспошлинному шопингу — конец: ЕС закрывает лазейку для Shein, Temu и AliExpress

08:48, 14 декабря 2025
С июля европейцы будут платить новые пошлины за покупки на китайских онлайн-платформах.
Беспошлинному шопингу — конец: ЕС закрывает лазейку для Shein, Temu и AliExpress
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз официально прекращает действие таможенного освобождения для товаров стоимостью до 150 евро, которым годами пользовались китайские e-commerce-платформы. Соответствующее решение приняли министры финансов стран ЕС, сообщает Courthouse News.

Начиная с июля 2026 года, за каждый заказ с таких платформ, как Shein, Temu и AliExpress, потребители будут платить фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро за каждый тип товара. Например, посылка только с одеждой — плюс 3 евро, а при добавлении косметики — еще 3 евро сверху.

Почему ЕС пошел на этот шаг

Причиной стали масштабы проблемы. По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд мелких посылок, то есть более 12 млн ежедневно — вдвое больше, чем годом ранее.

При этом 91% всех e-commerce-отправлений дешевле 150 евро поступали из Китая, а таможенные органы физически проверяли лишь 0,0082% товаров — примерно 82 единицы на миллион.

Европейские чиновники отмечают: такая система привела к закрытию местных магазинов, недобросовестной конкуренции и массовому попаданию на рынок опасной продукции.

«Это было быстрое, но необходимое решение. Многие страны видят, как местные магазины закрываются из-за потока дешевых импортных товаров без пошлин, особенно из Китая», — заявила министр экономики Дании Стефани Лезе.

Временное решение перед масштабной реформой

Фиксированный сбор в 3 евро является временной мерой. Уже с 2028 года ЕС планирует перейти на полноценную систему, при которой товары будут облагаться реальными таможенными ставками в зависимости от категории:

  • почти ноль — для отдельной электроники;
  • 12% и более — для текстиля и одежды.

Отдельно обсуждается дополнительный сервисный сбор, который должен компенсировать расходы таможенных органов на обработку миллионов посылок. По предварительному плану, он может заработать с ноября 2026 года, однако окончательные параметры еще согласовываются.

Безопасность потребителей — еще одна причина

Европейские потребительские организации неоднократно фиксировали нарушения стандартов безопасности в товарах с китайских платформ:

  • игрушки, которые могут травмировать детей;
  • зарядные устройства, которые загораются;
  • косметику с запрещенными химическими веществами.

«Из-за этой льготы многие нелегальные дешевые товары просто проскальзывали мимо таможенного контроля, создавая риски для потребителей», — подчеркнула представитель Европейской организации потребителей BEUC Леа Офре.

Что это означает для платформ и покупателей

Эксперты прогнозируют, что платформы либо повысят цены, либо сократят собственную прибыль, чтобы компенсировать новые расходы. При этом полной автоматической надбавки в 3 евро к каждому товару не будет — все будет зависеть от структуры заказа.

По словам исследовательницы Института Меркатора по изучению Китая Эстер Горейхи, новые правила не решат всех проблем: «Это не панацея для вопросов стандартов, прозрачности или устойчивости. Но это важный первый шаг».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]