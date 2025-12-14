  1. В Україні

Зміна імені в Україні — що потрібно знати заявнику

07:54, 14 грудня 2025
Українське законодавство дозволяє кожній людині змінити своє ім’я, прізвище чи по батькові, якщо це відповідає її життєвим обставинам та інтересам.
Зміна імені в Україні — що потрібно знати заявнику
Фото: zlatopil.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право дорослої людини змінити ім’я передбачене статтею 295 Цивільного кодексу України, а сама зміна підлягає державній реєстрації. Згідно зі статтею 16 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, громадянин, який досяг 16 років, може змінити ім’я за власним бажанням. Про це повідомило Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса.

Для того щоб змінити ім’я треба подати заяву та необхідний пакет документів:

- паспорт громадянина України;

- свідоцтво про народження;

- свідоцтво про шлюб (якщо перебуває або перебувала у шлюбі);

- свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

- свідоцтва про народження дітей (якщо є неповнолітні діти);

- свідоцтва про попередні зміни імені заявника чи батьків (за наявності);

- фотокартку;

- квитанцію про сплату державного мита.

 Оскільки подання заяви передбачає фінансову складову, Закон визначає і розмір державного мита:

  • 5,10 грн -  за першу зміну імені,
  • 51 грн — за повторну.

 Заяву про зміну імені розглядають органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом трьох місяців. У разі наявності поважної причини цей строк  можуть продовжити ще до трьох місяців.

 Після завершення перевірки й ухвалення рішення жінка отримала свідоцтво про зміну імені — документ, який відображає її особисту історію та зв’язок із родом.

 Разом із тим, закон передбачає випадки, коли у зміні імені може бути відмовлено. Це можливо, якщо:

-здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

-наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято у встановленому законом порядку;

-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення заявника в розшук;

-подання заявником неправдивих відомостей про себе;

-подання заяви у спосіб, що не відповідає вимогам Порядку.

 Таке рішення державного органу спрямоване на те, щоб уніфікувати дані, запобігти зловживанням та забезпечити юридичну визначеність у подальших правовідносинах заявника.

«Кожна з  історія про зміну імені - індивідуальна. Але їх об'єднує одне: це важливий правовий механізм, який допомагає людині реалізувати свої права, утвердити власну ідентичність і вирішити юридичні труднощі», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]