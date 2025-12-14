  1. В Украине

Смена имени в Украине — что нужно знать заявителю

07:54, 14 декабря 2025
Украинское законодательство позволяет каждому человеку изменить свое имя, фамилию или отчество, если это соответствует его жизненным обстоятельствам и интересам.
Смена имени в Украине — что нужно знать заявителю
Фото: zlatopil.com
Право совершеннолетнего человека изменить имя предусмотрено статьей 295 Гражданского кодекса Украины, при этом сама смена подлежит государственной регистрации. Согласно статье 16 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», гражданин, достигший 16 лет, может изменить имя по собственному желанию. Об этом сообщило Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса.

Для того чтобы изменить имя, необходимо подать заявление и обязательный пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке (если состоит или состоял в браке);
  • свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
  • свидетельства о рождении детей (если есть несовершеннолетние дети);
  • свидетельства о предыдущих изменениях имени заявителя или его родителей (при наличии);
  • фотографию;
  • квитанцию об уплате государственной пошлины.

Поскольку подача заявления предусматривает финансовую составляющую, законом определен и размер государственной пошлины:

  • 5,10 грн — за первую смену имени,
  • 51 грн — за повторную.

Заявление о смене имени рассматривается органами государственной регистрации актов гражданского состояния в течение трех месяцев. При наличии уважительной причины этот срок может быть продлен еще до трех месяцев.

После завершения проверки и принятия решения женщина получила свидетельство о смене имени — документ, отражающий ее личную историю и связь с родом.

В то же время законом предусмотрены случаи, когда в смене имени может быть отказано. Это возможно, если:

  • в отношении заявителя осуществляется уголовное производство либо он находится под административным надзором;
  • у заявителя имеется судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
  • имеется официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении заявителя в розыск;
  • заявитель подал о себе недостоверные сведения;
  • заявление подано способом, не соответствующим требованиям Порядка.

Такое решение государственного органа направлено на унификацию данных, предотвращение злоупотреблений и обеспечение юридической определенности в дальнейших правоотношениях заявителя.

«Каждая история о смене имени — индивидуальна. Но их объединяет одно: это важный правовой механизм, который помогает человеку реализовать свои права, утвердить собственную идентичность и решить юридические трудности», — добавили в ведомстве.

