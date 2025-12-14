Як застосовувати нові норми ціноутворення в будівництві — роз’яснення Мінрозвитку

Ціни на матеріали встановлюються за середньою вартістю на підставі аналізу не менше трьох пропозицій від виробників та імпортерів.

Заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська надала роз'яснення щодо нових правил ціноутворення у будівництві.

Щоб покращити підходи до визначення вартості нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд і автомобільних доріг, які фінансуються з бюджету, державних і комунальних підприємств Кабінет Міністрів прийняв Постанову №1512 «Про особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Щоб уникнути непорозумінь у документах, кошторисах і закупівлях під час воєнного стану, реформа формує зрозумілі, єдині й передбачувані правила для всіх учасників ринку:

- Ціни на матеріали встановлюються за середньою вартістю на підставі аналізу не менше трьох пропозицій від виробників та імпортерів. Після запуску Бази даних цін, вартість матеріалів у кошторисі не повинна перевищувати середні значення, наведені в базі.

- Зарплата робітників, які працюють на об'єктах у зонах активних бойових дій, збільшується вдвічі, а на територіях можливих бойових дій — збільшується у півтора рази.

Також встановлено максимальні межі, які не можна перевищувати:

- Кошторисний прибуток: до 15% прямих витрат.

- Загальновиробничі витрати: до 10% прямих витрат.

- Адміністративні витрати: до 3% прямих витрат.

У Мінрозвитку додали, що створення Бази даних цін на будівельні матеріали у складі ЄДЕССБ (на основі даних Prozorro, митниці, податкової та виробників) забезпечить прозорість та дозволить контролювати, щоб ціни у кошторисі не були завищені порівняно з ринковими.

Кожен учасник ринку будівництва знаходиться на своєму етапі проєкту, тому нові правила застосовуватимуться залежно від готовності проєктної документації. Детальний лист-роз’яснення щодо визначення вартості будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд (крім доріг загального користування) підготовлено відомством з урахуванням положень Постанови.

