  1. В Україні

Як застосовувати нові норми ціноутворення в будівництві — роз’яснення Мінрозвитку

08:12, 14 грудня 2025
Ціни на матеріали встановлюються за середньою вартістю на підставі аналізу не менше трьох пропозицій від виробників та імпортерів.
Як застосовувати нові норми ціноутворення в будівництві — роз’яснення Мінрозвитку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська надала роз'яснення  щодо нових правил ціноутворення у будівництві.

Щоб покращити підходи до визначення вартості нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд і автомобільних доріг, які фінансуються з бюджету, державних і комунальних підприємств Кабінет Міністрів прийняв  Постанову №1512 «Про особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Щоб уникнути непорозумінь у документах, кошторисах і закупівлях під час воєнного стану, реформа формує зрозумілі, єдині й передбачувані правила для всіх учасників ринку:

- Ціни на матеріали встановлюються за середньою вартістю на підставі аналізу не менше трьох пропозицій від виробників та імпортерів. Після запуску Бази даних цін, вартість матеріалів у кошторисі не повинна перевищувати середні значення, наведені в базі.

- Зарплата робітників, які працюють на об'єктах у зонах активних бойових дій, збільшується вдвічі, а на територіях можливих бойових дій — збільшується у півтора рази.

Також встановлено максимальні межі, які не можна перевищувати:

- Кошторисний прибуток: до 15% прямих витрат.

- Загальновиробничі витрати: до 10% прямих витрат.

- Адміністративні витрати: до 3% прямих витрат.

У Мінрозвитку додали, що створення Бази даних цін на будівельні матеріали у складі ЄДЕССБ (на основі даних Prozorro, митниці, податкової та виробників) забезпечить прозорість та дозволить контролювати, щоб ціни у кошторисі не були завищені порівняно з ринковими.

Кожен учасник ринку будівництва знаходиться на своєму етапі проєкту, тому нові правила застосовуватимуться залежно від готовності проєктної документації. Детальний лист-роз’яснення щодо визначення вартості будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд (крім доріг загального користування) підготовлено відомством з урахуванням положень Постанови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]