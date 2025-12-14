  1. В Украине

08:12, 14 декабря 2025
Цены на материалы устанавливаются по средней стоимости на основании анализа не менее трех предложений от производителей и импортеров.
Как применять новые нормы ценообразования в строительстве — разъяснение Минразвития
Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская предоставила разъяснения относительно новых правил ценообразования в строительстве.

С целью усовершенствования подходов к определению стоимости нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта зданий, сооружений и автомобильных дорог, которые финансируются из бюджета, государственных и коммунальных предприятий, Кабинет Министров принял Постановление № 1512 «Об особенностях определения стоимости строительства в условиях военного положения».

Чтобы избежать недоразумений в документах, сметах и закупках в период военного положения, реформа формирует понятные, единые и предсказуемые правила для всех участников рынка:

Цены на материалы устанавливаются по средней стоимости на основании анализа не менее трех предложений от производителей и импортеров. После запуска Базы данных цен стоимость материалов в смете не должна превышать средние значения, приведенные в базе.

Заработная плата работников, которые работают на объектах в зонах активных боевых действий, увеличивается вдвое, а на территориях возможных боевых действий — увеличивается в полтора раза.

Также установлены максимальные пределы, которые нельзя превышать:

  • Сметная прибыль: до 15 % прямых расходов.
  • Общепроизводственные расходы: до 10 % прямых расходов.
  • Административные расходы: до 3 % прямых расходов.

В Минразвития добавили, что создание Базы данных цен на строительные материалы в составе ЕГЭСССБ (на основе данных Prozorro, таможни, налоговой и производителей) обеспечит прозрачность и позволит контролировать, чтобы цены в смете не были завышены по сравнению с рыночными.

Каждый участник строительного рынка находится на своем этапе проекта, поэтому новые правила будут применяться в зависимости от готовности проектной документации. Подробное письмо-разъяснение относительно определения стоимости строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта зданий и сооружений (кроме дорог общего пользования) подготовлено ведомством с учетом положений Постановления.

