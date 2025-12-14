Чи врахують навчання при призначенні пенсії: відповідь ПФУ

Навчання після 2004 року зараховується до стажу лише за умови сплати внесків.

Період навчання за денною формою у вищих і середніх навчальних закладах, на курсах підготовки та підвищення кваліфікації, а також в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі зараховується до стажу лише за певних умов. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Коли навчання зараховується до стажу

Як пояснюють у ПФУ, навчання зараховується до трудового стажу лише до 1 січня 2004 року. Саме в цей період діяли правила, за якими час навчання включався до стажу на підставі підтвердних документів.

Після 1 січня 2004 року період навчання може бути зарахований до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків. Без таких внесків цей час до стажу не включається.

У чому різниця між трудовим і страховим стажем

З 1 січня 2004 року в Україні було введено поняття страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачувалися страхові внески не менші за мінімальний страховий внесок. Відтоді для призначення пенсії важливо не стільки фактичне місце роботи, скільки період і розмір сплачених внесків.

До 2004 року використовувалося поняття трудового стажу — це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами. Основним документом, що підтверджує стаж, набутий до 2004 року, є саме трудова книжка.

Як враховуються періоди до і після 2004 року

Періоди трудового стажу, набуті до 1 січня 2004 року, автоматично зараховуються до страхового стажу.

Натомість після 2004 року страховий стаж формується виключно за рахунок сплати страхових внесків. Іншого способу його набути законодавство не передбачає.

Де зберігаються дані про стаж

Усі відомості про сплачені страхові внески, починаючи з 2004 року, містяться в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому для підтвердження стажу після цієї дати трудова книжка вже не є обов’язковою — вся інформація зберігається в електронному вигляді.