Учтут ли обучение при назначении пенсии: ответ ПФУ

Период обучения по дневной форме в высших и средних учебных заведениях, на курсах подготовки и повышения квалификации, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре засчитывается в стаж лишь при определенных условиях. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Когда обучение засчитывается в стаж

Как поясняют в ПФУ, обучение засчитывается в трудовой стаж только до 1 января 2004 года. Именно в этот период действовали правила, согласно которым время обучения включалось в стаж на основании подтверждающих документов.

После 1 января 2004 года период обучения может быть засчитан в страховой стаж лишь при условии уплаты страховых взносов. Без таких взносов этот период в стаж не включается.

В чем разница между трудовым и страховым стажем

С 1 января 2004 года в Украине было введено понятие страхового стажа в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы не ниже минимального страхового взноса. С этого времени для назначения пенсии важно не столько фактическое место работы, сколько период и размер уплаченных взносов.

До 2004 года использовалось понятие трудового стажа — это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами. Основным документом, подтверждающим стаж, приобретенный до 2004 года, является именно трудовая книжка.

Как учитываются периоды до и после 2004 года

Периоды трудового стажа, приобретенные до 1 января 2004 года, автоматически засчитываются в страховой стаж.

В то же время после 2004 года страховой стаж формируется исключительно за счет уплаты страховых взносов. Иного способа его приобрести законодательство не предусматривает.

Где хранятся данные о стаже

Все сведения об уплаченных страховых взносах, начиная с 2004 года, содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому для подтверждения стажа после этой даты трудовая книжка уже не является обязательной — вся информация хранится в электронном виде.