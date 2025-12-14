Вітчим вчиняв фізичне чи психологічне та економічне насильство щодо пасинка — як його покарали

Вінницький апеляційний суд залишив без змін рішення міського суду щодо вітчима, який учинив домашнє насильство щодо пасинка.

Постановою Вінницького міського суду чоловіка визнано винним за частиною 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Ця норма передбачає відповідальність за повторне або вчинене стосовно дитини фізичне чи психологічне насильство, а також економічне насильство — наприклад, умисне позбавлення права користуватися житлом чи необхідними речами.

Обставини справи

Суд першої інстанції встановив, що вдома у родині виникла сварка між вітчимом і 14-річним хлопцем. У ході конфлікту чоловік вдарив підлітка рукою по голові та вигнав його з квартири, позбавивши права перебувати у спільному житлі.

Свідки (бабуся та батько хлопця) підтвердили, що дитина одразу повідомила їм про те, що його вдарили та вигнали з дому.

Суд визнав такі дії фізичним та економічним насильством, що заподіяло шкоду психічному здоров’ю неповнолітнього.

Позиція захисту

Захисник просив закрити провадження, наполягаючи, що тілесних ушкоджень дитині не завдано, хлопець нібито не проживав постійно з матір’ю та вітчимом, наслідків домашнього насильства не настало.

Проте суд дослідив протокол поліції, пояснення потерпілого та свідків і встановив протилежне.

Висновок суду

Суд зазначив, що вітчим зобов’язаний забезпечувати дитині умови проживання — житло, їжу, безпеку та батьківське піклування.

Жодні труднощі у спілкуванні з дитиною чи конфлікти не можуть бути виправданням фізичного впливу або вигнання неповнолітнього з дому.

Покарання

Чоловіка визнано винним та призначено штраф у розмірі 510 грн (30 неоподатковуваних мінімумів), судовий збір — 605,60 грн, який згідно зі ст. 40-1 КУпАП сплачується особою, на яку накладено стягнення.

Рішення апеляції

Вінницький апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та підтвердив законність та обґрунтованість постанови.

Апеляційну скаргу — залишено без задоволення, а рішення — без змін.

