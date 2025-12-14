  1. Судова практика
  2. / В Україні

Вітчим вчиняв фізичне чи психологічне та економічне насильство щодо пасинка — як його покарали

07:36, 14 грудня 2025
Вінницький апеляційний суд залишив без змін рішення міського суду щодо вітчима, який учинив домашнє насильство щодо пасинка.
Вітчим вчиняв фізичне чи психологічне та економічне насильство щодо пасинка — як його покарали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постановою Вінницького міського суду чоловіка визнано винним за частиною 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Ця норма передбачає відповідальність за повторне або вчинене стосовно дитини фізичне чи психологічне насильство, а також економічне насильство — наприклад, умисне позбавлення права користуватися житлом чи необхідними речами.

Обставини справи

Суд першої інстанції встановив, що вдома у родині виникла сварка між вітчимом і 14-річним хлопцем. У ході конфлікту чоловік вдарив підлітка рукою по голові та вигнав його з квартири, позбавивши права перебувати у спільному житлі.

Свідки (бабуся та батько хлопця) підтвердили, що дитина одразу повідомила їм про те, що його вдарили та вигнали з дому.

Суд визнав такі дії фізичним та економічним насильством, що заподіяло шкоду психічному здоров’ю неповнолітнього.

Позиція захисту

Захисник просив закрити провадження, наполягаючи, що тілесних ушкоджень дитині не завдано, хлопець нібито не проживав постійно з матір’ю та вітчимом, наслідків домашнього насильства не настало.

Проте суд дослідив протокол поліції, пояснення потерпілого та свідків і встановив протилежне.

Висновок суду

Суд зазначив, що вітчим зобов’язаний забезпечувати дитині умови проживання — житло, їжу, безпеку та батьківське піклування.

Жодні труднощі у спілкуванні з дитиною чи конфлікти не можуть бути виправданням фізичного впливу або вигнання неповнолітнього з дому.

Покарання

Чоловіка визнано винним та призначено штраф у розмірі 510 грн (30 неоподатковуваних мінімумів), судовий збір — 605,60 грн, який згідно зі ст. 40-1 КУпАП сплачується особою, на яку накладено стягнення.

Рішення апеляції

Вінницький апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та підтвердив законність та обґрунтованість постанови.

Апеляційну скаргу — залишено без задоволення, а рішення — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Вінниця судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]