Отчим совершал физическое, психологическое и экономическое насилие в отношении пасынка — как его наказали

Винницкий апелляционный суд оставил без изменений решение городского суда в отношении отчима, который совершил домашнее насилие в отношении пасынка.

Постановлением Винницкого городского суда мужчина признан виновным по части 2 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.

Данная норма предусматривает ответственность за повторное либо совершенное в отношении ребенка физическое или психологическое насилие, а также экономическое насилие — например, умышленное лишение права пользоваться жильем или необходимыми вещами.

Обстоятельства дела

Суд первой инстанции установил, что дома в семье возникла ссора между отчимом и 14-летним мальчиком. В ходе конфликта мужчина ударил подростка рукой по голове и выгнал его из квартиры, лишив права находиться в общем жилье.

Свидетели (бабушка и отец мальчика) подтвердили, что ребенок сразу сообщил им о том, что его ударили и выгнали из дома.

Суд признал такие действия физическим и экономическим насилием, причинившим вред психическому здоровью несовершеннолетнего.

Позиция защиты

Защитник просил закрыть производство, настаивая на том, что телесных повреждений ребенку не причинено, мальчик якобы не проживал постоянно с матерью и отчимом, а последствий домашнего насилия не наступило.

Однако суд исследовал протокол полиции, объяснения потерпевшего и свидетелей и установил обратное.

Вывод суда

Суд отметил, что отчим обязан обеспечивать ребенку условия проживания — жилье, питание, безопасность и родительскую заботу.

Никакие трудности в общении с ребенком или конфликты не могут быть оправданием физического воздействия либо изгнания несовершеннолетнего из дома.

Наказание

Мужчина признан виновным и ему назначен штраф в размере 510 грн (30 необлагаемых минимумов), судебный сбор — 605,60 грн, который в соответствии со ст. 40-1 КУоАП уплачивается лицом, на которое наложено взыскание.

Решение апелляции

Винницкий апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и подтвердил законность и обоснованность постановления.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение — без изменений.

