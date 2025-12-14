Відеоідентифікація пенсіонерів: які документи потрібно підготувати

Відеоідентифікація дозволяє підтвердити право на виплати дистанційно, але потребує попередньої підготовки.

Пенсіонери, які записалися на сеанс відеоідентифікації в Пенсійному фонді України, мають заздалегідь підготувати перелік документів та бути готовими відповісти на уточнювальні запитання. Про це повідомляє ПФУ.

Що таке відеоідентифікація

Фізична ідентифікація — це процедура встановлення особи на підставі документів або електронних даних, яка забезпечує однозначне підтвердження особи отримувача виплат. Вона може проводитися дистанційно — шляхом відеоконференцзв’язку, під час якого особа демонструє документи, що посвідчують її особу.

Які документи потрібні пенсіонеру

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати:

паспорт громадянина України або ID-картку — документ потрібно показати під час відеосеансу та вголос назвати його реквізити (серію, номер, дату видачі, орган, що видав документ);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — окрім осіб, які офіційно відмовилися від нього з релігійних переконань;

пенсійне посвідчення — потрібно бути готовим відповісти на запитання щодо його реквізитів;

інформацію про трудову діяльність.

Якщо участь бере законний представник

У разі проходження відеоідентифікації законним представником, він повинен пред’явити:

документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує повноваження представника.

До законних представників належать опікуни, піклувальники, батьки, усиновлювачі, прийомні батьки, патронатні вихователі, а також представники органів опіки й піклування.

Якщо пенсія призначена дитині

У випадку, коли пенсію призначено дитині, під час відеоідентифікації законний представник пред’являє свідоцтво про народження дитини.

Важливо знати

Відеоідентифікація є обов’язковою процедурою для підтвердження особи отримувача пенсії та інших соціальних виплат і дозволяє пройти її без особистого відвідування органів Пенсійного фонду.

