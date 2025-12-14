Видеоидентификация пенсионеров: какие документы нужно подготовить
Пенсионеры, которые записались на сеанс видеоидентификации в Пенсионном фонде Украины, должны заранее подготовить перечень документов и быть готовыми ответить на уточняющие вопросы. Об этом сообщает ПФУ.
Что такое видеоидентификация
Физическая идентификация — это процедура установления личности на основании документов или электронных данных, которая обеспечивает однозначное подтверждение личности получателя выплат. Она может проводиться дистанционно — путем видеоконференцсвязи, во время которой лицо демонстрирует документы, удостоверяющие его личность.
Какие документы нужны пенсионеру
Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту — документ нужно показать во время видеосеанса и вслух назвать его реквизиты (серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший документ);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) — кроме лиц, которые официально отказались от него по религиозным убеждениям;
- пенсионное удостоверение — необходимо быть готовым ответить на вопросы относительно его реквизитов;
- информацию о трудовой деятельности.
Если участие принимает законный представитель
В случае прохождения видеоидентификации законным представителем, он должен предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя.
К законным представителям относятся опекуны, попечители, родители, усыновители, приемные родители, патронатные воспитатели, а также представители органов опеки и попечительства.
Если пенсия назначена ребенку
В случае, когда пенсия назначена ребенку, во время видеоидентификации законный представитель предъявляет свидетельство о рождении ребенка.
Важно знать
Видеоидентификация является обязательной процедурой для подтверждения личности получателя пенсии и других социальных выплат и позволяет пройти ее без личного посещения органов Пенсионного фонда.
