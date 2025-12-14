Видеоидентификация пенсионеров: какие документы нужно подготовить

Видеоидентификация позволяет подтвердить право на выплаты дистанционно, но требует предварительной подготовки.

Пенсионеры, которые записались на сеанс видеоидентификации в Пенсионном фонде Украины, должны заранее подготовить перечень документов и быть готовыми ответить на уточняющие вопросы. Об этом сообщает ПФУ.

Что такое видеоидентификация

Физическая идентификация — это процедура установления личности на основании документов или электронных данных, которая обеспечивает однозначное подтверждение личности получателя выплат. Она может проводиться дистанционно — путем видеоконференцсвязи, во время которой лицо демонстрирует документы, удостоверяющие его личность.

Какие документы нужны пенсионеру

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту — документ нужно показать во время видеосеанса и вслух назвать его реквизиты (серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший документ);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) — кроме лиц, которые официально отказались от него по религиозным убеждениям;

пенсионное удостоверение — необходимо быть готовым ответить на вопросы относительно его реквизитов;

информацию о трудовой деятельности.

Если участие принимает законный представитель

В случае прохождения видеоидентификации законным представителем, он должен предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

К законным представителям относятся опекуны, попечители, родители, усыновители, приемные родители, патронатные воспитатели, а также представители органов опеки и попечительства.

Если пенсия назначена ребенку

В случае, когда пенсия назначена ребенку, во время видеоидентификации законный представитель предъявляет свидетельство о рождении ребенка.

Важно знать

Видеоидентификация является обязательной процедурой для подтверждения личности получателя пенсии и других социальных выплат и позволяет пройти ее без личного посещения органов Пенсионного фонда.

