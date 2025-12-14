  1. В Україні

Коли паспорт громадянина України вважається зіпсованим та підлягає обміну — роз’яснення

07:00, 14 грудня 2025
Обмін паспорта громадянина України здійснюється у випадку, якщо документ став непридатним для подальшого використання.
Міграційна служба Львівщини та Івано-Франківщини пояснила, у яких випадках паспорт громадянина України вважається зіпсованим та підлягає обміну.

Там підкреслили, що у практичній діяльності працівникам міграційної служби нерідко доводиться роз’яснювати людям про характерні ознаки паспортних документів, які через вигляд і спотворення важливої візуальної інформації надалі не можуть використовуватися. Звичайно, що такі документи визнаються непридатними, натомість громадянам рекомендується оформити новий паспорт.

Паспорт вважається зіпсованим, якщо:

- паспорт-книжечка або фотокартка мають пошкодження та/або відсутні їх окремі частини, що унеможливлює візуальну ідентифікацію особи, прочитання прізвища, власного імені, по батькові, дати і місця народження, органу, що видав документ, підпису посадової особи та дати видачі;

- наявні пошкодження перфорованої серії та номера паспорта, що не дозволяють встановити реквізити документа;

- у паспорті виявлено несанкціоновані виправлення або зміни в частині персональних даних особи, печаток, штампів чи інших елементів захисту;

- у паспорті у формі ID-картки наявні пошкодження, що унеможливлюють зчитування інформації безконтактного електронного носія або здійснення змін до нього.

«У разі виявлення зазначених пошкоджень необхідно звернутися до будь-якого з підрозділів міграційної служби або до Центрів надання адміністративних послуг для оформлення нового паспорта. До слова, щоб не потрапити у халепу під час перетину кордону, радимо заздалегідь перевірити стан вашого закордонного паспорта», - додали у відомстві.

паспорт ID-паспорт

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

