  1. В Украине

Когда паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену — разъяснение

07:00, 14 декабря 2025
Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае, если документ стал непригодным для дальнейшего использования.
Когда паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Львовской и Ивано-Франковской областей разъяснила, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену.

Там подчеркнули, что в практической деятельности работникам миграционной службы нередко приходится разъяснять людям характерные признаки паспортных документов, которые из-за внешнего вида и искажения важной визуальной информации в дальнейшем не могут использоваться. Разумеется, такие документы признаются непригодными, а гражданам рекомендуется оформить новый паспорт.

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае, если документ стал непригодным для дальнейшего использования.

Паспорт считается испорченным, если:

  • паспорт-книжечка или фотокарточка имеют повреждения и/или отсутствуют их отдельные части, что делает невозможной визуальную идентификацию личности, прочтение фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, органа, выдавшего документ, подписи должностного лица и даты выдачи;
  • имеются повреждения перфорированной серии и номера паспорта, которые не позволяют установить реквизиты документа;
  • в паспорте выявлены несанкционированные исправления или изменения в части персональных данных лица, печатей, штампов или других элементов защиты;
  • в паспорте в форме ID-карты имеются повреждения, которые делают невозможным считывание информации бесконтактного электронного носителя или внесение изменений в него.

«В случае выявления указанных повреждений необходимо обратиться в любое из подразделений миграционной службы или в Центры предоставления административных услуг для оформления нового паспорта. К слову, чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, советуем заранее проверить состояние вашего заграничного паспорта», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]