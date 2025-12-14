Когда паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену — разъяснение

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае, если документ стал непригодным для дальнейшего использования.

Миграционная служба Львовской и Ивано-Франковской областей разъяснила, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену.

Там подчеркнули, что в практической деятельности работникам миграционной службы нередко приходится разъяснять людям характерные признаки паспортных документов, которые из-за внешнего вида и искажения важной визуальной информации в дальнейшем не могут использоваться. Разумеется, такие документы признаются непригодными, а гражданам рекомендуется оформить новый паспорт.

Паспорт считается испорченным, если:

паспорт-книжечка или фотокарточка имеют повреждения и/или отсутствуют их отдельные части, что делает невозможной визуальную идентификацию личности, прочтение фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, органа, выдавшего документ, подписи должностного лица и даты выдачи;

имеются повреждения перфорированной серии и номера паспорта, которые не позволяют установить реквизиты документа;

в паспорте выявлены несанкционированные исправления или изменения в части персональных данных лица, печатей, штампов или других элементов защиты;

в паспорте в форме ID-карты имеются повреждения, которые делают невозможным считывание информации бесконтактного электронного носителя или внесение изменений в него.

«В случае выявления указанных повреждений необходимо обратиться в любое из подразделений миграционной службы или в Центры предоставления административных услуг для оформления нового паспорта. К слову, чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, советуем заранее проверить состояние вашего заграничного паспорта», — добавили в ведомстве.

