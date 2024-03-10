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  1. У світі

Український фільм «20 днів у Маріуполі» боротиметься за золоту статуетку Оскара

21:59, 10 березня 2024
У номінації «Найкращий документальний фільм» представлено фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.
Український фільм «20 днів у Маріуполі» боротиметься за золоту статуетку Оскара
Джерело фото: колаж Ніка Назаренко/Суспільне Культура
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У ніч з 10 на 11 березня стане відомо, хто забере золоті статуетки найпрестижнішої кінопремії. В номінації «Найкращий документальний фільм» представлено і фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, який представляє Україну, нагадують у МКІП.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко.

Вони як команда інформагенції Associated Press приїхали у Маріуполь за годину до повномасштабного вторгнення рф і провели там в умовах облоги майже місяць.

Вони залишалися єдиними міжнародними журналістами в оточеному місті та документували все, що там відбувається – гуманітарну катастрофу, викликану російською облогою, воєнні злочини, масові поховання цивільних, роботу лікарів, які розпачливо реєстрували смерті дітей, від підлітків до немовлят.

Завдяки Чернову та команді світ вперше побачив багато знаменитих пронизливих фото Маріуполя, у тому числі наслідки бомбардування пологового будинку №3.

Церемонію можна буде подивитися у більш ніж 200 країнах. Як писала «Судово-юридична газета», в Україні її трансформуватиме Суспільне Культура.

Трансляція розпочнеться з червоної доріжки о 00:30 за київським часом. Вже о 01:00 відбудеться початок церемонії нагородження.

Також ми писали про 12 фактів, які потрібно знати про церемонію премії Оскар цього року.

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