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Впервые в истории – украинский фильм получил «Оскар»

08:20, 11 марта 2024
Фильм «20 дней в Мариуполе» победил в категории лучшая документальная лента.
Впервые в истории – украинский фильм получил «Оскар»
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Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

Фильм признали «Лучшей полнометражной документалкой».

Режиссер произнес речь, которую назвали сильнейшим выступлением на церемонии, пишет «Бабель».

«Благодарю всех, кто помогал создать этот фильм и сопровождал меня в этом путешествии. Это первый "Оскар" в истории Украины. Это честь для меня. Но, наверное, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, лучше бы я никогда не снимал этого фильма. Если бы я мог изменить это. Чтобы россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал все, чтобы россия не убивала десятки тысяч моих сограждан украинцев. Я бы хотел, чтобы были освобождены все заложники, все солдаты, защищающие свои земли и все гражданские, находящиеся сейчас в их тюрьмах. Я не могу изменить историю. Не могу изменить прошлое. Но. Мы все, кто в этом зале, самые талантливые люди в мире, можем сделать так, чтобы правда победила. И люди Мариуполя, и те, кто отдали свои жизни, никогда не будут забыты. Потому что кинематограф формирует воспоминания. А воспоминания формируют историю. Спасибо всем. Спасибо Украине. Слава Украине!», - сказал Мстислав Чернов.

Как мы писали, украинский фильм «20 дней в Мариуполе» будет бороться за золотую статуэтку «Оскара».

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсерка Василиса Степаненко.

Они как команда информагентства Associated Press приехали в Мариуполь за час до полномасштабного вторжения рф и провели там в условиях осады почти месяц.

Они оставались единственными международными журналистами в окруженном городе и документировали все происходящее – гуманитарную катастрофу, вызванную российской осадой, военные преступления, массовые захоронения гражданских, работу врачей, которые отчаянно регистрировали смерти детей, от подростков до младенцев.

Благодаря Чернову и команде мир впервые увидел многие знаменитые пронзительные фото Мариуполя, в том числе последствия бомбардировки роддома №3.

Церемонию можно будет посмотреть в более чем 200 странах. Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине ее будет транслировать Общественное Культура.

Трансляция начнется с красной дорожки в 00.30 по киевскому времени. Уже в 1:00 состоится начало церемонии награждения.

Также мы писали о 12 фактах, которые нужно знать о церемонии премии Оскар в этом году.

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