Награждение «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии «Оскар» — СМИ

Победу фильма «20 дней в Мариуполе» не показали в сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

Как известно, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

Однако победу фильма «20 дней в Мариуполе» и речь режиссера фильма Мстислава Чернова не показали в сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом заявило «Суспільне», которое является транслятором церемонии в Украине.

В «Суспільном» сообщили, что 11 марта планировали показать международную сокращенную версию «Оскара», однако обнаружили, что организаторы вырезали награждение украинских документалистов.

После этого компания выразила возмущение организаторам компании The Walt Disney Company и решила показать украинским зрителям полную версию вместо сокращенной.

Отмечается, что в 2023 году в сокращенной международной телеверсии нашлось место для номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Тогда победу одержала картина об Алексее Навальном. Также организаторы оставили политическую речь его супруги Юлии на вручении награды.

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