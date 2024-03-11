Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы ждем на конкурс компетентных, добропорядочных кандидатов. Людей, которые любят и умеют работать» - член ВККС Олег Колиуш

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс в Высший антикоррупционный суд и АП ВАКС, и на что кандидатам нужно обратить внимание.

Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.

Telegram планирует улучшить свои процессы модерации контента в 2024 году – Павел Дуров

Ввиду выборов в мире, Telegram планирует улучшить свои процессы модерации и развернуть механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем – Павел Дуров дал интервью.

Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

  1. В мире
  2. / В Украине

Награждение «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии «Оскар» — СМИ

21:41, 11 марта 2024
Победу фильма «20 дней в Мариуполе» не показали в сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения премии «Оскар».
Награждение «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии «Оскар» — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

Однако победу фильма «20 дней в Мариуполе» и речь режиссера фильма Мстислава Чернова не показали в сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом заявило «Суспільне», которое является транслятором церемонии в Украине. 

В «Суспільном» сообщили, что 11 марта планировали показать международную сокращенную версию «Оскара», однако обнаружили, что организаторы вырезали награждение украинских документалистов.

После этого компания выразила возмущение организаторам компании The Walt Disney Company и решила показать украинским зрителям полную версию вместо сокращенной.

Отмечается, что в 2023 году в сокращенной международной телеверсии нашлось место для номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Тогда победу одержала картина об Алексее Навальном. Также организаторы оставили политическую речь его супруги Юлии на вручении награды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради