Легіон «Свобода росії» заявив, що «йде на вибори»: у двох областях рф повідомляють про бої, відео

Легіон «Свобода росії», РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей.

У мережі пишуть, що бійці Російського добровольчого корпусу, Легіону "Свобода росії" та Сибірського батальйону розпочали "спільну операцію" на території рф та зайшли до Курської та Бєлгородської областей.

Також повідомляється про стрілецький бій у Тьоткіному Курської області. У російських пабліках викладають відео проїзду танків, яке зняли місцеві жителі.

У мережі також з'явилося звернення бійців легіону "Свобода росії". Вони заявили, що "йдуть визволяти рф від диктатури".

"Як і всі наші співгромадяни, у легіоні ми мріємо про росію, звільнену від диктатури путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати. Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно", - кажуть російські добровольці.

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