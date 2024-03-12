Легион «Свобода россии» заявил, что «идет на выборы»: в двух областях рф сообщают о боях, видео

Легион «Свобода россии», РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области.

В сети пишут, что бойцы Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода россии" и Сибирского батальона начали "общую операцию" на территории рф и зашли в Курскую и Белгородскую области.

Также сообщается о стрелковом бое в Теткино Курской области. В российских пабликах выкладывают видео проезда танков, снятое местными жителями.

В сети также появилось обращение бойцов легиона "Свобода россии". Они заявили, что "идут освобождать рф от диктатуры".

"Как и все наши сограждане, в легионе мы мечтаем о россии, освобожденной от диктатуры путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать. Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опасения говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно", - говорят российские добровольцы.

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