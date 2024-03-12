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Вы увидите больше Авдеевок, — глава ЦРУ Бернс заявил, что без помощи США Украина потеряет «значительные позиции»

08:26, 12 марта 2024
Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что Украина потеряет еще больше территории в случае неоказания помощи.
Вы увидите больше Авдеевок, — глава ЦРУ Бернс заявил, что без помощи США Украина потеряет «значительные позиции»
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Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

По его словам, для Соединенных Штатов будет большой ошибкой оставить Украину без помощи. Об этом он заявил во время доклада руководителей шести главных разведывательных агентств США перед Комитетом разведки Сената США, пишет журналистка CBS News.

Бернс уверен, что "сейчас мы находимся на очень важном развилке" для Украины, европейской безопасности и американских интересов в мире в долгосрочной перспективе.

Он отметил, что если Конгресс утвердит дополнительную помощь Украине, существует "реальная возможность закрепить стратегический успех Украины и стратегическое поражение для путинской россии".

По мнению главы ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет дальше наносить рф потери.

Но если США не помогут, Бернс уверен, что Украина "потеряет значительные позиции".

"Без помощи в этом году "вы увидите больше Авдеевок", что в конечном итоге станет "большой и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - заявляет Уильям Бернс.

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