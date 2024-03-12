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Ви побачите більше Авдіївок, — глава ЦРУ Бернс заявив, що без допомоги США Україна втратить «значні позиції»

08:26, 12 березня 2024
Глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Україна втратить ще більше території у разі ненадання допомоги.
Ви побачите більше Авдіївок, — глава ЦРУ Бернс заявив, що без допомоги США Україна втратить «значні позиції»
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Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги. 

За його словами, для Сполучених Штатів буде велико помилкою залишити Україну без допомоги. Про це він заявив під час доповіді керівників шести головних розвідувальних агенцій США перед Комітетом з розвідки Сенату США, пише журналістка CBS News.

Бернс впевнений, що "зараз ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі" для України, європейської безпеки та американських інтересів у світі в довгостроковій перспективі.

Він зазначив, що, якщо Конгрес затвердить додаткову допомогу Україні, існує "реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської росії".

На думку глави ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе далі завдавати рф втрат.

Але, якщо США не допоможуть, Бернс впевнений, що Україна "втратить значні позиції".

"Без допомоги цього року "ви побачите більше Авдіївок", що зрештою стане "великою та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - заявляє Вільям Бернс.

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