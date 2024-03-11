Арахамія заявив, що для «нормалізації відносин» Грузії необхідно випустити з в’язниці Саакашвілі

Давид Арахамія назвав план з трьох пунктів, який допоможе Грузії «нормалізувати відносини» з Україною.

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, щоб «нормалізація відносин» з Україною відбувалася легко, владі Грузії потрібно випустити з в'язниці колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, а також припинити допомагати рф ухилятися від санкцій.

«Прокремлівська влада Грузії висуває якісь вимоги щодо видачі наших громадян для «нормалізації відносин», - заявив він.

За словами Давида Арахамії, якщо дійсно говорити про «нормалізацію», то для цього є план:

Випустити з в'язниці та повернути нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі. Припинити пряме авіасполучення з рф, чого вимагає сам грузинський народ. Припинити допомагати агресору ухилятися від санкцій.

Він зазначив, що після виконання плану «нормалізація відносин відбуватиметься легко».

Раніше Рада звернулася до Грузії з проханням помилувати Саакашвілі.

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