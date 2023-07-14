Рада звернулася до Грузії з проханням помилувати Саакашвілі

Звертаємося до президента Грузії помилувати Саакашвілі через його тяжкий фізичний стан, — йдеться у зверненні парламентарів.

Верховна Рада звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав – членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеїла Саакашвілі (№9491). За відповідну постанову проголосували 285 депутатів.

З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна Рада:

- закликає президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі;

- звертається до президента Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

- звертається до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Нагадаємо, що Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі.

Також Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі.

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