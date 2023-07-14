Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАП

Українці зможуть отримати ще більше адміністративних послуг в одному місці замість відвідувань різних держустанов. Кабінет міністрів розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг.
Тепер у них можна скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва, повідомляє Урядовий портал.
Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.
Серед будівельних сервісів доступні:
• внесення інформації до реєстру й уточнення даних;
• скасування містобудівних умов та обмежень;
• коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;
• внесення змін до будівельного паспорта.
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