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ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екс-голови КСУ часів Януковича Анатолія Головіна

Європейський суд ухвалив рішення у справі Анатолія Головіна, який був головою Конституційного Суду України у 2010-2013 роках та якого було звільнено за порушення присяги.

Рада надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, УДО

Разом з тим, Головне юридичне управління ВР зазначило, що у тексті до другого читання вбачається вибірковий підхід до визначення категорії осіб, на яких поширюватимуться положення про соціальні гарантії.

Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.

  1. В Україні

Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАП

12:42, 14 липня 2023
Тепер у них українці можуть скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами.
Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАП
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Українці зможуть отримати ще більше адміністративних послуг в одному місці замість відвідувань різних держустанов. Кабінет міністрів розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг.

Тепер у них можна скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва, повідомляє Урядовий портал.

Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.

Серед будівельних сервісів доступні:

• внесення інформації до реєстру й уточнення даних;

• скасування містобудівних умов та обмежень;

• коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;

• внесення змін до будівельного паспорта.

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