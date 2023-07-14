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Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

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Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

12:27, 14 липня 2023
Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.
Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9274 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоров’я громадян, яким, зокрема пропонується розширити перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, через законодавчу неврегульованість, на відміну від працівників інших силових структур, військовозобов’язані працівники органів та підрозділів ДСНС підлягають призову на військову службу під час мобілізації, «що негативно впливає на виконання завдань, покладених на ДСНС в умовах воєнного стану».

У зв’язку з цим законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Крім цього передбачається створення фонду захисних споруд цивільного захисту та укриття у ньому населення, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо, де на військовозобов’язаних чекатимуть з повістками з 1 червня.

Автор: Ярослав Конощук 

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