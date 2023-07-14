Кабмин расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг

Теперь в них украинцы могут сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами.

Украинцы смогут получить еще больше административных услуг в одном месте вместо посещений разных госучреждений. Кабинет министров расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг.

Теперь в них можно сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства. Об этом сообщает Правительственный портал.

Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием.

Среди строительных сервисов доступны:

• внесение информации в реестр и уточнение данных;

• отмена градостроительных условий и ограничений;

• корректировка адреса объекта и исправление технических ошибок;

• внесение изменений в строительный паспорт.

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