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ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект относительно предоставления отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

В Верховной Раде дополнительно прокомментировали вопрос исключения из УК неконституционной статьи 368-2 «Незаконное обогащение»

В парламенте объяснили основания исключения из Уголовного кодекса статьи 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение – была признана неконституционной, но есть другая статья, устанавливающая такую ответственность.

Рада отменила празднование Рождества 7 января

Рада приняла президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменении дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

  1. В Украине

Рада обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили

12:49, 14 июля 2023
Обращаемся к президенту Грузии помиловать Саакашвили из-за его тяжелого физического состояния, — говорится в обращении парламентариев.
Рада обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили
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Верховна Рада звернулася до президента Грузії  Саломе Зурабішвілі та парламентів держав – членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеїла Саакашвілі (№9491). 

З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна Рада:

- закликає Президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі;

- звертається до Президента Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

- звертається до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення Президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

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