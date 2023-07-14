Рада обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили

Обращаемся к президенту Грузии помиловать Саакашвили из-за его тяжелого физического состояния, — говорится в обращении парламентариев.

Верховна Рада звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав – членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеїла Саакашвілі (№9491).

З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна Рада:

- закликає Президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі;

- звертається до Президента Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

- звертається до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення Президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.