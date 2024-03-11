Арахамия заявил, что для «нормализации отношений» Грузии необходимо выпустить из тюрьмы Саакашвили

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, чтобы «нормализация отношений» с Украиной происходила легко, властям Грузии нужно выпустить из тюрьмы бывшего президента Михеила Саакашвили, а также прекратить помогать россии уклоняться от санкций.
«Прокремлевские власти Грузии выдвигают какие-то требования по выдаче наших граждан для «нормализации отношений», - заявил он.
По словам Давида Арахамии, если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план:
- Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили.
- Прекратить прямое авиасообщение из рф, чего требует сам грузинский народ.
- Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций.
Он отметил, что после выполнения плана «нормализация отношений будет происходить легко».
Ранее Рада обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили.
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