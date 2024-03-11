Арахамия заявил, что для «нормализации отношений» Грузии необходимо выпустить из тюрьмы Саакашвили

Давид Арахамия назвал план по трем пунктам, который поможет Грузии «нормализовать отношения» с Украиной.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, чтобы «нормализация отношений» с Украиной происходила легко, властям Грузии нужно выпустить из тюрьмы бывшего президента Михеила Саакашвили, а также прекратить помогать россии уклоняться от санкций.

«Прокремлевские власти Грузии выдвигают какие-то требования по выдаче наших граждан для «нормализации отношений», - заявил он.

По словам Давида Арахамии, если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план:

Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили. Прекратить прямое авиасообщение из рф, чего требует сам грузинский народ. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций.

Он отметил, что после выполнения плана «нормализация отношений будет происходить легко».

Ранее Рада обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили.

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