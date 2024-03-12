Почему победу «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии «Оскар»: в Disney объяснили

Компания Disney Entertainment заявляет, что награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» не попало в сокращенную международную телеверсию церемонии «Оскар» из-за временных ограничений.

В международную сокращенную телевизионную версию "Оскара" не вошел эпизод награждения украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе". Компания Disney Entertainment объяснила причину.

Там заявили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории "из-за временных ограничений".

По данным Голоса Америки, решение о сокращении было принято еще несколько недель назад и оно было связано с временными ограничениями.

Компания ссылается на то, что номинации выбирали еще во время планировки, которая была в конце февраля. Тогда имена победителей еще не были известны.

"Впрочем, общий итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", — заявили в Disney Entertainment.

В то же время, представители подчеркнули, что лицензии на показ полной и сокращенной 90-минутной версии церемонии в Украине предоставили Суспильному.

Ранее сообщалось, что победу фильма "20 дней в Мариуполе" не показали в сокращенной международной телеверсии 96 церемонии вручения премии "Оскар".

Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию "Оскар".

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