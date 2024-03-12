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  1. Суспільство

Що святкують 12 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:59, 12 березня 2024
12 березня відзначають Всесвітній день проти кіберцензури.
Що святкують 12 березня та які пам’ятні події сталися цього дня
фото з відкритих джерел
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У вівторок, 12 березня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Зазначимо, що сьогодні Всесвітній день проти кіберцензури. Його започаткували з ініціативи організацій «Репортери без кордонів» і Amnesty International у 2008 році. Цей день покликаний привернути увагу до того, як влада різних країн перешкоджає свободі слова в інтернеті.

Також 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Подія була створена 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми.

А ще сьогодні Всесвітній день ананаса. Ідея святкування належить фахівцям-селекціонерам, які займаються виведенням нових сортів цього плоду. 

Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника.

Пам’ятні події:

1910 - Футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів;

1947 - Президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу всім "вільним народам" проти загрози комунізму;

1968 - Маврикій здобув незалежність;

1989 - Тім Бернерс-Лі запропонував глобальний гіпертекстовий проект, нині відомий як Всесвітня павутина;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою;

1994 - Перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії в Брістольському соборі.

1999 - Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО;

2000 - Папа Римський Іван Павло II публічно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 - ВООЗ випустила глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

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