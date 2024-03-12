Що святкують 12 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

У вівторок, 12 березня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Зазначимо, що сьогодні Всесвітній день проти кіберцензури. Його започаткували з ініціативи організацій «Репортери без кордонів» і Amnesty International у 2008 році. Цей день покликаний привернути увагу до того, як влада різних країн перешкоджає свободі слова в інтернеті.
Також 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Подія була створена 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми.
А ще сьогодні Всесвітній день ананаса. Ідея святкування належить фахівцям-селекціонерам, які займаються виведенням нових сортів цього плоду.
Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника.
Пам’ятні події:
1910 - Футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів;
1947 - Президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу всім "вільним народам" проти загрози комунізму;
1968 - Маврикій здобув незалежність;
1989 - Тім Бернерс-Лі запропонував глобальний гіпертекстовий проект, нині відомий як Всесвітня павутина;
1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою;
1994 - Перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії в Брістольському соборі.
1999 - Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО;
2000 - Папа Римський Іван Павло II публічно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством;
2003 - ВООЗ випустила глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.
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